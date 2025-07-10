"Невозможно остановить": известный боксер сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик через девять дней встретится с Даниэлем Дюбуа. В боксерском сообществе активно обсуждают долгожданный реванш между украинским чемпионом и британским боксером.

Фабио Уордли поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. В частности, британец назвал победителя предстоящего поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Уордли о реванше Усик – Дюбуа

Фабио Вродли заявил, что именно Александр Усик станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после реванша против Даниэля Дюбуа. Боксер отметил, что ему сложно ставить против Короля хевивейта.

Уордли подчеркнул, что всегда поддерживает земляков, ведь хочет, чтобы чемпионские пояса вернулись на Родину. Однако, по его мнению, у Дюбуа нет шансов против Усика, ведь украинец находится в прекрасной форме.

Александр кажется просто непобедимым на данный момент. Он как на какой-то миссии, которую невозможно остановить или сорвать. Поэтому так или иначе, он всегда находит способ победить,

– сказал Уордли.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Адскую битву будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Даниэль Дюбуа сделал громкое заявление перед реваншем против Александра Усика. Британский боксер уверен в своей победе.