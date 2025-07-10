Александр Усик поделился мыслями относительно реванша против Даниэля Дюбуа. В частности, украинский чемпион высказался о своем сопернике из Великобритании, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что сказал Усик о Дюбуа

Александр Усик отметил, что ему нравятся его соперники из Великобритании. По словам боксера, Даниэль Дюбуа отличный атлет и имеет хороший подбор навыков.

Украинский чемпион подчеркнул, что британец в последних трех поединках очень хорошо себя проявил. Поэтому, по мнению Усика, Дюбуа заслужил этот реванш.

Он одержал отличные победы в своих последних трех поединках, он - отличный боец. Думаю, Даниэль заслуживает реванша,

– сказал Усик.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. В том поединке во Вроцлаве украинский боксер остановил британца в 9 раунде техническим нокаутом.

Ранее сообщали, что Игорь Шевадзуцкий сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский гигант отметил, что это принципиальный бой для Короля хевивейта.