Спарринг-партнер Усика дал нестандартный прогноз на реванш украинца с Дюбуа

Александр Усик в ближайшее время проведет свой следующий бой впервые с декабря 2024 года. Украинский чемпион сразится против Даниэля Дюбуа, который владеет титулом IBF.

Кассиус Чейни высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Спарринг-партнер украинского боксера сделал на предстоящий бой, сообщает 24 канал со ссылкой на Round Eight Boxing.

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Какой прогноз Чейни на реванш Усик – Дюбуа?

Кассиус Чейни отметил, что Даниэль Дюбуа находится сейчас в огне. Спарринг-партнер Александра Усика заявил, что британский боксер может победить украинского чемпиона решением судей.

Чейни подчеркнул, что остановить Усика крайне сложно. Причина в том, что Александр прекрасно владеет ногами и в общем подвижный боксера.

По моему мнению, будет ничья. Дюбуа знает, что этот момент для него означает и возраст здесь не имеет значения. Усик достаточно умный, чтобы знать где ему не пропустить удар, но Даниэль сейчас очень горячий,

– сказал Чейни.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Легендарную битву звездных хевивейтеров будет принимать легендарный стадион "Уэмбли".

Ранее сообщали, что Андрей Котельник назвал количество раундов реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Серебряный призер Олимпиады-2000 считает, что украинец уничтожит британца.