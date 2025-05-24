"Это бокс в супертяжелом весе": Фьюри сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
- Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде их первого боя в 2023 году во Вроцлаве.
Уже 19 июля в Лондоне состоится сумасшедший реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Боксеры сойдутся в битве за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Тайсон Фьюри поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. В частности, бывший чемпион мира назвал победителя мегафайта, сообщает 24 канал со ссылкой на Kanal Sportowy.
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Прогноз от Фьюри
"Цыганский король" отметил, что Даниэль Дюбуа находится в отличной физической форме. Ведь "Динамит" имеет хорошую серию, одолев Миллера, Хрговича и Джошуа.
Однако, по словам Фьюри, Александр Усик имеет преимущество над Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион в прошлом году провел 2 поединка по 12 раундов. По мнению Тайсона, это замечательно.
Я все время считал, что Усик его точно победит в реванше. Однажды он это сделал – сделает и еще раз. Однако точно это невозможно спрогнозировать, это бокс в супертяжелом весе. Даниэль – замечательный боец, очень сильный и большой,
– сказал Фьюри
Напомним, что в первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году во Вроцлаве. Тогда украинский боксер прибил британца, одержав победу техническим нокаутом в девятом раунде поединка.
Ранее Майрис Бриедис рассказал, почему Александр Усик должен отказаться от идеи реванша против Даниэля Дюбуа.