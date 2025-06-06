"Новый Майк Тайсон" может провести бой в андеркарде огненного реванша Усик – Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года поклонники бокса насладятся вторым противостоянием Александра Усика против Даниэля Дюбуа. На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Андеркард этого вечера бокса обещает быть не менее интересным и звездным. Сообщают, что в одном из поединков, которые будут предшествовать реваншу Усик – Дюбуа, подерется Мозес Итаума, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Непобедимый боксер подерется в андеркарде на "Уэмбли"

20-летний британский боксер, которому пророчат огромное будущее в хевивейте, вернется в ринг 19 июля. Об этом также сообщает BoxRec, где уже анонсирован поединок "Нового Майка Тайсона". Однако пока неизвестно, кто будет ближайшим соперником непобедимого бойца.

Отметим, что промоутер Фрэнк Уоррен заверил, что среди потенциальных соперников Итаумы нет имен временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера и конголезского боксера Мартина Баколе. Отметим, что оба боксера провели поединок в феврале 2025 года, когда Паркер легко во 2-м раунде нокаутировал соперника из ДР Конго.

Также известный промоутер называл потенциального оппонента для Мозеса. Речь идет о шведа Отто Валлина, который проиграл Дереку Чисоре.

Напомним, что Мозес Итаума недавно провел третью подряд успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в хевивейте, победив вдвое старшего соперника Майка Балогана. 20-летний боксер из Великобритании нокаутировал оппонента во 2-м раунде.