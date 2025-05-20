"Осталось два месяца": в сети появился новый постер к реваншу Усик – Дюбуа
- Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в реванше на "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года.
- В первом поединке Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9 раунде в 2023 году.
Летом этого года фанатов бокса и обычных зрителей ожидает безумная битва. Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в адском реванше, которого ждал британец, чтобы отомстить.
Король хевивейта и "Динамит" определят следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Таким образом Усик сможет еще больше закрепиться на вершине бокса, а Дюбуа имеет шанс остановить величественное шествие украинца, пишет 24 канал.
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Новый постер к реваншу
Промоутерская компания Queensberry Promotions обнародовала новый постер-анонс посвященный реваншу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Осталось два месяца до того, как лучшие супертяжеловесы мира сойдутся в бою за все чемпионские пояса,
– говорится в сообщении.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года.
В первом поединке Александр Усик победил Даниэля Дюбуа. Тогда в 2023 году в польском Вроцлаве украинский чемпион завершил бой техническим нокаутом в 9 раунде.