"Дюбуа справедливо завалил Усика на канвас": тренер "Динамита" вспомнил подлый удар ниже пояса

Александр Усик и Даниэль Дюбуа близки к тому, чтобы уже в текущем 2025-м году во второй раз сойтись в ринге. Между представителями команд боксеров уже состоялись предварительные переговоры.

Наставник "Динамита" Дон Чарльз рассказал о возможном реванше против Александра Усика. В своем комментарии коуч Даниэля Дюбуа вспомнил скандальный момент из первого поединка, когда его подопечный пробил ниже пояса украинскому сопернику, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также Известен следующий соперник Усика в случае срыва реванша с Дюбуа

Тренер Дюбуа обвинил Усика в симуляции

По мнению Дона Чарльза, это была чистой воды симуляция со стороны Усика. Тренер Дюбуа уверен, что Даниэль нанес этот удар в пятом раунде по всем боксерским правилам.

"В первом бою Дюбуа справедливо завалил Усика на канвас, какие вообще вопросы? Почему-то там посчитали удар ниже пояса, хотя этого не было", – сказал наставник "Динамита".

Справка. Первый бой закончился победой Усика над Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Несмотря на такое мнение тренер британца отдал должное Усику, который готов дать реванш Дюбуа.

Однако отдадим должное Усику, он изъявил желание провести реванш. Мы склоняемся именно к этому варианту. В этом есть большой смысл, ведь у обоих есть история. Это прекрасная возможность снова подраться с Усиком,

– добавил Чарльз.

Отметим, что Усик и Дюбуа неоднократно заявляли, что их реванш является приоритетным для них поединком. На кону такой второй битвы будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

Уже даже стало известно, если этот реванш сорвется, то следующим соперником Александра может стать Джозеф Паркер. Недавно временный чемпион мира по версии WBO нокаутировал во втором раунде Мартина Баколе, который в последний момент заменил в данном противостоянии как раз больного Дюбуа.

