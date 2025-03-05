Наставник "Динаміта" Дон Чарльз розповів про можливий реванш проти Олександра Усика. У своєму коментарі коуч Даніеля Дюбуа пригадав скандальний момент із першого поєдинку, коли його підопічний пробив нижче пояса українському супернику, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Тренер Дюбуа звинуватив Усика у симуляції

На думку Дона Чарльза, це була чистої води симуляція збоку Усика. Тренер Дюбуа впевнений, що Даніель завдав цей удар у п'ятому раунді за усіма боксерськими правилами.

"У першому бою Дюбуа справедливо завалив Усика на канвас, які взагалі питання? Чомусь там порахували удар нижче пояса, хоча цього не було", – сказав наставник "Динаміта".

Довідка. Перший бій закінчився перемогою Усика над Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Попри таку думку тренер британця віддав належне Усику, який готовий дати реванш Дюбуа.

Однак віддамо належне Усику, він виявив бажання провести реванш. Ми схиляємося саме до цього варіанту. У цьому є великий сенс, адже в обидвох є історія. Це чудова можливість знову побитися з Усиком,

– додав Чарльз.

Відзначимо, що Усик та Дюбуа неодноразово заявляли, що їх реванш є пріоритетним для них поєдинком. На кону такої другої битви стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.

Вже навіть стало відомо, якщо цей реванш зірветься, то наступним суперником Олександра може стати Джозеф Паркер. Нещодавно тимчасовий чемпіон світу за версією WBO нокаутував у другому раунді Мартіна Баколе, який в останній момент замінив у даному протистоянні якраз хворого Дюбуа.

