"Вернется на место преступления": тренер Дюбуа призвал Усика к реваншу

Даниэль Дюбуа является одним из приоритетных вариантов для Александра Усика. Боксеры могут провести реванш в текущем 2025-м году, несмотря на обязательства WBO провести защиту пояса с Джозефом Паркером.

Наставник "Динамита" Дон Чарльз прокомментировал возможный бой своего подопечного против Александра Усика. Тренер Даниэля Дюбуа призвал непобедимого украинца к реваншу, вспомнив спорный момент с ударом ниже пояса в первом бою, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Тренер Дюбуа обратился к Усику

Коуч британского боксера отметил вклад Усика в историю бокса, назвав его одним из величайших боксеров своего поколения.

Да, конечно я хочу реванша Усика с Дюбуа. Кто бы не хотел? Если бы вы были на нашем месте – то точно бы захотели этого. Если Усик настоящий мужчина, то он вернется на место преступления. Отдаю должное Усику. У него есть мужество, этот парень сделал все в нашем спорте. Он всего достиг в боксе, Усик – один из величайших боксеров своего поколения,

– заявил Чарльз.

Напомним, что впервые Усик и Дюбуа поделили один ринг в августе 2023-го года. Тот поединок запомнился ударом ниже пояса от Даниэля в пятом раунде, а также победой украинца техническим нокаутом в девятой трехминутке.

Дюбуа после этого поражения провел три победных боя, а вот на поединок против Джозефа Паркера не вышел. "Динамит" заболел в последний момент и снялся с противостояния в Эр-Рияде 22 февраля. Несмотря на этот отказ британец сохранил пояс чемпиона по версии IBF, поэтому оставляет шансы подраться с Усиком за "абсолют" в хевивейте.

К слову. Директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказывал, что Усик вернется на ринг летом или в начале осени этого года.

Зато бой Усика против Паркера могут отсрочить. В таком случае новозеландец получит шанс подраться в будущем за абсолютное чемпионство.