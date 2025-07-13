Шейн Макгиган высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Известный тренер считает, что Король хевивейта допустил ошибку перед предстоящим боем, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Какую ошибку допустил Усик перед реваншем?

Шейн Макгиган затронул тему увольнения Александра Красюка. Бывший тренер Дюбуа считает, что большая ошибка разорвать отношения со своим промоутером прямо перед реваншем.

Возможно, Алекс увидел то, что не понравилось боксеру. Думаю, Усик немного пренебрежительно относится к Дюбуа и совсем не уважает соперника. Он гордый человек,

– сказал Макгиган.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Адскую битву будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

К слову. Впервые Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том бою украинский боксер победил британца благодаря техническому нокауту в девятом раунде.

Ранее сообщали о том, что Джонни Фишер дал совет Александру Усику перед реваншем против Даниэля Дюбуа. Известный боксер считает, что украинского чемпиона ждет адское испытание.