Известный промоутер объяснил, почему ему было неприятно смотреть реванш Усик – Дюбуа

Уже прошло 10 дней с реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер снова победил британца и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

Британский промоутер Дэв Сахни высказался о реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Известный функционер откровенно рассказал, почему ему было неприятно наблюдать за этим боем, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Что сказал Сахни о реванше Усик – Дюбуа?

Сахни отметил тотальное доминирование украинца в реванше на "Уэмбли". По его словам, Дюбуа снова не было чем ответить Усику в ринге.

Мы живем в эпоху доминации Александра Усика. У Дюбуа не было чем ответить в реванше. Усик снова все просчитал. Было очень неприятно смотреть на то, как бьют Дэниела Дюбуа, потому что я раскручивал его, я знаю Дэниела с 18 лет. Я хотел победы Даниэля, но ничего не сделаешь – Усик слишком хороший, невероятный боксер. Александр мог бы драться в любую эру бокса,

– заявил Сахни.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде реванша. Их первая же битва заканчивалась техническим нокаутом от Александра в девятом раунде в польском Вроцлаве. Отметим, что впереди у украинского чемпиона прощальный бой на профессиональном ринге. Сейчас за спиной Усика 24 победных поединка (15 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что американский тренер Стивен Эдвардс оценил наследие Усика в хевивейте. Наставник объяснил, почему не считает Александра лучшим боксером супертяжелого веса во всей истории.