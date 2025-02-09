Чисора назвал желаемых соперников, с которыми хотел бы подраться в юбилейном бою: эффектное видео

В ночь на 9-е февраля Дерек Чисора победил Отто Валлина в своем "последнем танце" в Великобритании. Ветеран бокса одержал заслуженную победу по единогласному решению судей.

Боксеры провели полный 12-раундовый поединок, а подсчеты судей составили – 114-112, 116-110, 117-109 в пользу Чисоры. Дерек торжествовал в бою за статус элиминатора за титул IBF. 41-летний британец обеспечил себе 2-е место в рейтинге и стал самым рейтинговым претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым сейчас владеет Даниэль Дюбуа, пишет 24 Канал.

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Кого хочет увидеть в соперниках Чисора

После поединка Чисора устроил настоящее голосование за своего следующего соперника. Дерек вытащил изображение Александра Усика, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. 41-летний ветеран бокса позволил зрителям на арене выбрать ему соперника, с которым он подерется в своем юбилейном 50-м бою.

Самое громкое на арене было во время подъема табличек Усика и Джошуа. А вот местная публика была против боя Дерека с земляком Дюбуа.

Голосование за следующего соперника Чисоры: смотрите видео

Справка. За спиной Чисоры 36 побед в 49-ти боях (23 – нокаутом). Также потерпел 13-ти поражений в профессионалах.

Напомним, что осенью 2020-го Чисора дрался с Усиком и проиграл украинцу по единогласному решению судей. После поединка оба боксера полакомились бургерами, которые принес в раздевалку Александра сам Дерек.