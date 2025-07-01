Огненное шоу и Ave Maria: как Усик и Дюбуа вышли в ринг – мощные видео

В субботу, 19 июля, проходит вечер бокса в Лондоне. В главном бою боксерского шоу на "Уэмбли" сходятся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Супертяжи соревнуются за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Посмотреть этот бой вживую приехало многие звездные гости приехали, сообщает 24 Канал.

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Как Усик и Дюбуа вышли в ринг?

Первым в ринг вышел Дюбуа. Предшествовало его выходу огненное шоу.

Видео выхода Дюбуа

После чего в ринге появился Усик. Александра выход был разделен на две части. Сначала украинец вышел под Ave Maria, а ближе к рингу Усик вышел под привычную композицию "Братья" Василия Жадана.

Видео выхода Усика