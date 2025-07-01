До муравьев: как DOROFEEVA исполнила гимн Украины перед реваншем Усика и Дюбуа – видео

Считанные минуты остаются до главного боя 2025 года. Александр Усик и Даниэль Дюбуа уже готовы к бою на лондонском "Уэмбли" в Лондоне.

Предшествовало поединку исполнение славней Украины и Великобритании. Украинский гимн исполнила известная певица DOROFEEVA, сообщает 24 Канал.

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Как DOROFEEVA спела гимн Украины перед реваншем Усик – Дюбуа?

Невероятное исполнение прозвучало на переполненный "Уэмбли", ведь на реванш продали более 90 тысяч билетов.

Видео исполнения гимна Украины

Напомним, что на кону реванша Усик – Дюбуа стоит звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Александр уже обладал этим статусом после первой победы в мае прошлого года над Тайсоном Фьюри.

К слову, в андеркарде вечера бокса Владислав Сиренко сенсационно проиграл Соломону Дакресу. Для украинца это было дебютное поражение на профи-ринге. Зато Даниэль Лапин в тяжелом бою победил решением судей другого британца Льюиса Эдмондсона.