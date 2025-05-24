"Новый Майк Тайсон" сделал прогноз на адский реванш Усик –Дюбуа

Вскоре Александр Усик встретится в адской битве с Даниэлем Дюбуа. Боксеры определят, кто стал сильнее после предыдущего боя и попытаются объединить все титулы супертяжелого дивизиона.

В боксерском сообществе активно обсуждают предстоящий реванш Усик – Дюбуа. Мозес Итаума поделился мыслями относительно боя между украинским и британским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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Что сказал Итаума

Британский боксер считает, что Александр Усик остается фаворитом реванша против Даниэля Дюбуа. Однако все-таки Мозес Итаума будет поддерживать своего земляка.

Мозес Итаума рассказал, в чем Александр Усик превосходит Даниэля Дюбуа. По его словам, мощного удара британца мало, чтобы победить украинского чемпиона.

Усик снова сделает ту же работу, что и в первом бою. Если быть честным, его боксерский интеллект гораздо выше. Усик слишком умный в ринге. Дюбуа – настоящий боец, у него мощная сила, но этого будет недостаточно. Возможно, это будет передача короны, но я сомневаюсь. Я хочу, чтобы Даниэль выиграл, ведь он британец,

– сказал Итаума.

Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Реванш состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Питер Фьюри сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.