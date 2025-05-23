Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Ник Болл высказал свое мнение относительно реванша Усик – Дюбуа. Болл уверен, что Даниэль имеет все шансы нанести дебютное поражение в карьере до сих пор непобедимого украинца, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Болл о реванше Усик – Дюбуа

28-летний британский боксер вспомнил падение Усика в первом раунде, заверив, что "Динамит" пробил по всем правилам бокса. Также Болл отметил, если Даниэль второй раз пробьет так по украинцу, то может победить "Украинского Кота".

Да, на все 100%. Даниэль сейчас на ходу, и в первом бою он его серьезно потряс. Если он поймает Усика во второй раз, то вполне может его добить. Я считаю, что все было нормально (об ударе ниже пояса – 24 Канал). Да, это был удар по корпусу. Он попал в корпус, Усику стало больно, и он остался на канвасе. Да, это его слабое место. Поэтому надо использовать это, чтобы его одолеть,

– сказал Болл.

Напомним, что по ходу 5-го раунда первого боя Дюбуа пробил ниже пояса Усика. Однако "Динамит" и его команда считают, что этот удар был по корпусу, а украинец просто симулировал. После чего в 9-м раунде Александр техническим нокаутом одолел британца.

Сам Дюбуа разбрасывается заявлениями о своей будущей победе в реванше над Усиком. Боксеры уже даже провели две дуэли взглядов и пресс-конференцию. Отметим, что на первой очной битве Даниэль толкнул Усика.