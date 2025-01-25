"Можно стать абсолютным чемпионом": промоутер спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Владислав Елисеев прокомментировал потенциальный реванш Усик –Дюбуа. Генеральный менеджер Top Boxing Generation назвал победителя поединка.

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри решил взять отдых. Однако сразу после боя украинский чемпион принял вызов от Даниэля Дюбуа, который жаждет мести.

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Усик с легкостью победит Дюбуа

Владислав Елисеев считает, что Александру Усику не будет трудно снова одолеть Даниэля Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport Bussines Media.

Промоутер вспомнил прошлый бой Усик – Дюбуа. Тогда Даниэль пробил ниже пояса, но украинский чемпион поднялся и одолел "Динамита", поэтому во втором поединке Александр легко победит британца.

Для Сани это будет снова очень легкая победа, если он такого бугая джебом нокаутировал, поэтому можно второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе,

– сказал Елисеев.

Отметим, что бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером запланирован на 22 февраля в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии). Победитель ожесточенного противостояния получит шанс сразиться с Королем хевивейта.

Напомним, что ранее в 2023 году Александр Усик дрался с Даниэлем Дюбуа. Тогда украинский чемпион в 9-м раунде благодаря техническому нокауту одолел британского супертяжеловеса.