Усик и Дюбуа прошли процедуру взвешивания: кто тяжелее перед реваншем

В пятницу, 18 июля, состоялась церемония взвешивания Александра Усика и Даниэля Дюбуа перед реваншем. Их следующая встреча будет уже непосредственно в ринге на "Уэмбли".

Это было последнее официальное мероприятие, которое предшествовало реваншу. Александр Усик прогнозируемо оказался легче Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Как завершилась процедура взвешивания Усика и Дюбуа?

Как и перед их первым боем, британец показал большие цифры на весах – 110,5 килограмма. Зато украинский чемпион достиг отметки 103,1 килограмма.

Видео взвешивания Усика

По завершению церемонии взвешивания Усик и Дюбуа сошлись в финальной дуэли взглядов. Это была уже третья и последняя очная битва между супертяжами на территории Великобритании за последние несколько дней.

Видео финальной дуэли взглядов Усик – Дюбуа

К слову. Также участие во взвешивании приняли другие украинские боксеры – Владислав Сиренко и Даниэль Дюбуа, которые тоже проведут свои бои на "Уэмбли" 19 июля. Владислав Сиренко (116,2 килограмма) почти на 10 килограммов перевесил своего соперника Соломона Дакреса (107,0 килограмм). Зато Даниэль Лапин показал одинаковый вес с Льюисом Эдмондсоном – по 78,9 килограмма.

Уже 19 июля боксеры сойдутся на ринге, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в королевском весе.