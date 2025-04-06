Экс-чемпион назвал главную ошибку судьи, которая стала роковой для Дюбуа в бою против Усика

Александр Усик и Даниэль Дюбуа близки к реваншу. Бывший чемпион мира Рой Джонс вспомнил первую битву между "Украинским котом" и "Динамитом".

Известный американский боксер выделил ошибку судьи, которая помогла Александру Усику победить Даниэля Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT. Напомним, что поединок состоялся в августе 2023-го года, когда украинец праздновал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

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Джонс вспомнил бой Усик – Дюбуа

По мнению Роя Джонса, удар Дюбуа в пятом раунде был по всем правилам бокса. Он уверен, что Даниэль не бил ниже пояса Усику.

Я не думаю, что удар был ниже пояса. Я считаю это был классный и легальный удар,

– заявил Джонс

Такого же мнения придерживается сам Дюбуа и его команда. Этот момент добавляет интриги реваншу, если стороны таки о нем договорятся. Сейчас переговоры еще продолжаются. Вторая встреча бойцов может состояться, как в Эр-Рияде, так и на "Уэмбли".

Дюбуа уже заявил, что хочет во второй раз подраться с непобедимым украинцем в июле этого 2025-го года. Также Даниэль хочет провести бой против Джозефа Паркера, с которым у него есть незаконченное дело. Боксеры должны были провести поединок в феврале текущего года, но за несколько дней до вечера бокса "Динамит" заболел.