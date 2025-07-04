Российский промоутер пожелал Усику провального поражения нокаутом в реванше против Дюбуа

Уже 19 июля Александр Усик официально даст реванш Даниэлю Дюбуа в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В России логично будут поддерживать Даниэля Дюбуа. Промоутер Владимир Хрюнов высказал свое мнение относительно победителя реванша Александра Усика против "Динамита", пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России хотят увидеть поражение Усика

Известный промоутер уверен в досрочной победе британца, который находится в своей сильнейшей версии. Бывший промоутер россиянина Александра Поветкина сравнил реванш с ловушкой.

Это бой-ловушка. Я близко дружу с промоутером Фрэнком Уорреном, и в свое время имел отношение к организации боя Кости Цзю и Рикки Хаттона. Вот теперь Хаттон – это Дюбуа. Бой будет там, где течет река Темза, а Дюбуа умеет пользоваться водой из реки Темза. Это будет самая сильная версия Дюбуа. Думаю, что он победит Усика нокаутом. Возможную победу Дюбуа нельзя назвать апсетом. По букмекерским котировкам – это, конечно, будет апсет,

– заявил российский промоутер.

Напомним, что первый бой закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде. Их поединок состоялся в польском городе Вроцлав. Зато реванш примет лондонский стадион "Уэмбли".

Интересно, что победитель реванша должен провести в будущем бой против Джозефа Паркера. Хотя Тайсон Фьюри уже анонсировал свою трилогию с Усиком. "Цыганский король" уже даже назвал дату третьего боя и место проведения – 18 апреля 2026 года на "Уэмбли", которое примет реванш украинца против Дюбуа.