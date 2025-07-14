"Шансов ноль": экс-соперник Кличко дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Менее недели осталось до долгожданного реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Поединок за "абсолют" состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс высказал свое мнение относительно реванша Усик – Дюбуа. 53-летний американский экс-боксер сомневается в том, кто может победить 19 июля в Лондоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Какой прогноз на реванш Усик – Дюбуа сделал Бриггс?

Бывший соперник Виталия Кличко прогнозирует тяжелый бой для обоих боксеров. По мнению Бриггса, победителя предстоящего реванша может решить один удар.

У Дюбуа ноль шансов. Я шучу. Это захватывающий бой, я постоянно говорю, что Александр победит, но я не уверен. Это тяжелый бой. В супертяжелом весе может все решить один удар. БАМ! И это конец, дело сделано,

– сказал Бриггс.

Напомним, что в августе 2023-го года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде в польском Вроцлаве. Самым скандальным моментом того боя стал удар ниже пояса от британца по ходу 5-го раунда. После этого удара Александр оказался на канвасе.

К слову, бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский спрогнозировал, в каком раунде Усик может отправить в нокаут "Динамита". Для украинца этот реванш станет предпоследним боем в профессиональной карьере. Сейчас у Александра идеальная статистика – 23 победных поединка.

Зато для Дюбуа ближайший поединок станет 25-м на профи-ринге. В предыдущих встречах британец одержал 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях.