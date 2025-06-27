Реванш Усик – Дюбуа заставит расширить "Уэмбли": сколько билетов еще может поступить в продажу
- 19 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне примет реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, на который уже продано около 78 тысяч билетов.
- Если цифра проданных билетов достигнет 84 тысяч, организаторы подадут заявку на увеличение вместимости стадиона до 94 тысяч мест.
- Цена билетов на реванш стартует от 49,96 фунта стерлингов, а поединок определит абсолютного чемпиона мира в королевском весе.
Уже 19 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне примет долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ажиотаж вокруг этого боя может заставить организаторов к увеличению вместимости стадиона.
Сейчас на реванш Усик – Дюбуа продано около 78 тысяч билетов. По словам известного промоутера Фрэнка Уоррена, когда цифра проданных билетов дойдет до 84-х тысяч, тогда они подадут заявку на увеличение вместимости стадиона "Уэмбли", информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Усик – Дюбуа: вместимость "Уэмбли" увеличат
Максимально лондонскую арену можно увеличить до 94-х тысяч фанов.
Сейчас мы на уровне 78 тысяч проданных билетов. Если достигнем примерно 84 тысячи или где-то около этого, тогда подадим заявку на 94 тысячи. Это нужно делать заранее, поэтому мы сделаем это только тогда, когда будем уверены, что сможем заполнить все места,
– заявил Уоррен.
Напомним, что "Уэмбли" является крупнейшей ареной Великобритании.
Справка. Стоимость билетов на реванш Усик – Дюбуа стартует от 49,96 фунта стерлингов (ориентировочно 2770 гривен).
Для 38-летнего боксера из Симферополя этот поединок станет четвертым на территории Великобритании и вторым на этом лондонском стадионе. Дюбуа же дрался на "Уэмбли" в своем предыдущем бою против Энтони Джошуа, в котором по ходу 5-го раунда нокаутировал звездного земляка.
В предстоящем реванше болельщики бокса узнают имя абсолютного чемпиона мира в королевском весе. Накануне поединка "Динамит" разбрасывается громкими заявлениями о победе, в которой он уверен на сто процентов.