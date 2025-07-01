Легендарный экстренер Майка Тайсона сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте 19 июля.
- Тедди Атлас прогнозирует, что бой будет другим по сравнению с первым, но не может ставить против Усика, который всегда находит способ победить.
- В августе 2023 года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве, при этом британец считает, что удар ниже пояса был легальным.
- Дерек Чисора выразил мнение, что победитель реванша должен отказаться от титулов IBF и WBO, чтобы он мог бороться с Джозефом Паркером.
Уже 19 июля Александр Усик выйдет в ринг против Даниэля Дюбуа в Лондоне. Это будет реванш за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Известный тренер Тедди Атлас сделал свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Легендарный наставник признался, на кого делает ставку в данном противостоянии, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.
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Прогноз Атласа на реванш Усик – Дюбуа
По словам бывшего наставника Майка Тайсона, Даниэль нашел свою лучшую сторону и превратился в зверя после августовского поражения 2-летней давности.
Дюбуа нашел себя. Этот совсем другой зверь. Тот, кто думает, что это будет такой же бой, как первый, ошибается. Но я не могу ставить против Усика. Потому что его самая большая сила в том, что он всегда находит способ победить, всегда,
– заявил Атлас.
Напомним, что в августе 2023-го Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав. Также по ходу 5-го раунда британец пробил ниже пояса украинцу, хотя до сих пор считает, что этот удар был по всем правилам бокса.
Интересно, что Дерек Чисора сделал свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа, в котором рассказал о выгоде для него. Британский супертяжеловес заявил, что победитель этого реванша должен отказаться он титулов IBF и WBO, за которые хочет подраться он с Джозефом Паркером.