Известный тренер оставил свой прогноз на долгожданный реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа активно готовятся к реваншу, который состоится уже 19 июля в Лондоне. Боксерское сообщество в большинстве прогнозирует вторую победу украинского чемпиона над "Динамитом".

Известный тренер Шейн Макгиган высказал свое мнение относительно июльского реванша Усика против Дюбуа. Наставник оценил форму и подготовку обоих супертяжей, информирует 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Вот это да Украинский боксер едва не забил до смерти соперника на Гран-при в Эр-Рияде: эффектное видео

Усик – Дюбуа: прогноз Макгигана: прогноз Макгигана

По словам тренера, Даниэль не воспринял первый бой, как поражение от Усика. Макгиган назвал главный фактор, который сыграет ключевую роль для победы кого-то из боксеров в будущем реванше.

Дюбуа находится в прекрасной форме. Он не воспринял первый бой как поражение и это главное. В своей голове он держит цель – выиграть этот бой, у него замечательная серия из побед. Но судьбу боя решит темп. Усик в этом плане совсем на другом уровне. Усик умеет выключать твой разум и заставляет постоянно пропускать удары,

– сказал Макгиган.

Отметим, что Дюбуа постоянно уверяет всех в своей будущей победе над Усиком. Даниэль даже угрожает украинскому боксеру жестким нокаутом.

Напомним. Первый бой, который состоялся в августе 2023-го в польском Вроцлаве, остался за Усиком. Александр в 9-м раунде победил Даниэля техническим нокаутом. По ходу 5-го раунда британец отправил украинского чемпиона на канвас ринга после удара ниже пояса.

Для Усика следующий бой будет 24-м в профессионалах. В предыдущих поединках украинец оформлял победы (14 – нокаутом). Зато Дюбуа проведет свой 25-й поединок на профи-ринге, в прошлых одержал 22 победы (21 0Ц нокаутом) при 2-х поражениях.