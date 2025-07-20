Украинцы спели "Червону руту" после победы Усика рядом с "Уэмбли": красивое видео

Александр Усик 19 июля провел реванш против Даниэля Дюбуа на "Уэмбли". Украинский боксер во второй раз победил британца и вернул себе статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Уже в 5-м раунде Александр Усик отправил Даниэля Дюбуа в нокаут. Украинский боксер в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, пишет 24 Канал.

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Как украинцы спели "Червону руту" в Лондоне?

Эта победа над Дюбуа подарила украинскому народу целую гору положительных эмоций. Немалое количество украинцев поддерживало Усика непосредственно на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

После поединка украинская диаспора и гости столицы Великобритании спели "Червону руту" рядом со стадионом.

"Червона рута" звучала рядом с "Уэмбли": смотрите видео

Напомним, что Усик посвятил свою победу в реванше людям. Также прямо на ринге Александр обратился и поблагодарил военных, которые ежедневно защищают нашу страну от России. Этот поединок стал предпоследним в карьере украинского боксера и 24-м на профи-ринге (все были победными).

Отметим, что в андеркарде вечера бокса Даниэль Лапин в тяжелом бою защитил свои пояса против Льюиса Эдмондсона, а Владислав Сиренко, к сожалению, сенсационно проиграл Соломону Дакресу.