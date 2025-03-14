"Без колебаний согласимся на бой против Усика": промоутер Паркера отреагировал на решение WBO

Боксерская организация WBO официально обязала Александра Усика провести защиту титула против временного чемпиона по этой линии Джозефа Паркера. В команде новозеландского боксера уже отреагировали на это решение WBO.

Промоутер новозеландского боксера Дэвид Хиггинс рассказал, что разговаривал с Джозефом Паркером после официального решения WBO. Представитель временного чемпиона мира не уверен, что поклонники бокса увидят бой Усик – Паркер в ближайшее время, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Как в команде Паркера комментируют решение WBO

Несмотря на это Паркер в ожидании этого шанса подраться с Усиком, а его команда без колебаний согласится на этот поединок.

Не знаю, будет ли этот бой в ближайшее время. Я поговорил с Джозефом Паркером, у него есть мечта подраться за титул чемпиона мира. Паркер готов драться с кем угодно и где угодно. У него цель – титул чемпиона мира. Паркер ждет и упорно тренируется. Он в ожидании своего шанса. Мы без колебаний согласимся на этот бой,

– заявил Хиггинс.

Напомним, что Усику дали 30 дней, чтобы договориться о бое против Паркера.

Такое решение WBO не входило в планы Усика, который хочет провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Не исключено, что Александр откажется от боя против Джозефа ради встречи с британцем, но при этом потеряет чемпионский пояс. В таком случае на кону реванша Усик – Дюбуа не будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

В команде украинского боксера уже обратились к Турки Аль аш-Шейх, который может повлиять на организацию ради поединка за абсолютное чемпионство.