Промоутер новозеландського боксера Девід Хіггінс розповів, що розмовляв із Джозефом Паркером після офіційного рішення WBO. Представник тимчасового чемпіона світу не впевнений, що прихильники боксу побачать бій Усик – Паркер найближчим часом, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Попри це Паркер в очікуванні цього шансу побитись із Усиком, а його команда без жодних вагань погодиться на цей двобій.

Не знаю, чи буде цей бій найближчим часом. Я поговорив з Джозефом Паркером, у нього є мрія побитися за титул чемпіона світу. Паркер готовий битися з будь-ким і будь-де. В нього мета – титул чемпіона світу. Паркер чекає та наполегливо тренується. Він в очікуванні свого шансу. Ми без вагань погодимося на цей бій,

– заявив Хіггінс.

Нагадаємо, що Усику дали 30 днів, аби домовитись про бій проти Паркера.

Таке рішення WBO не входило у плани Усика, який хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа. Не виключено, що Олександр відмовиться від бою проти Джозефа заради зустрічі з британцем, але при цьому втратить чемпіонський пояс. У такому випадку на кону реваншу Усик – Дюбуа не стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.

У команді українського боксера вже звернулись до Туркі Аль аш-Шейх, який може повпливати на організацію заради поєдинку за абсолютне чемпіонство.