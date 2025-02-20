Усик признался, что самое первое сделал после реванша против Фьюри

Александр Усик поделился воспоминаниями о реванше с Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион признался, что сделал после второго поединка с "Цыганским королем".

21 декабря 2024 года состоялся реванш Усик – Фьюри в Эр-Рияде. Александр Усик единогласным решением судей одолел Тайсона Фьюри и подтвердил звание лучшего боксера мира.

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Что сделал Усик

Подготовка к реваншу с Тайсоном Фьюри заняла очень много времени у Александра Усика. Украинский чемпион провел четыре месяца в тренировочном лагере, готовясь к бою с "Цыганским королем".

Поэтому Усик долгое время не имел возможность видеть свою семью. Александр признался, что первое сделал после адского реванша с британским боксером, сообщает 24 канал.

Я вернулся в Украину и наконец прибыл в свой дом. Первым делом отключил телефон, и отложил его. Даже не помню куда. Думаю, дайте мне отдохнуть. Выключил, потому что хотел провести время с моей семьей. Только жена и дети,

– сказал Усик в комментарии Ready to Fight.

Александр рассказал, что его жене позвонил его товарищ и хотел встретиться. Усик позволил ему прийти, отметив, что так могли сделать только самые близкие ему люди.

Ранее украинский чемпион рассказал, какой бой против Тайсона Фьюри был самым сложным для него. По его мнению, первый поединок против "Цыганского короля" был очень тяжелым по нескольким причинам.