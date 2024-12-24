Известный тренер назвал фактор, который стал фатальным для Фьюри в реванше с Усиком

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше в Эр-Рияде 21 декабря (в Украине в ночь на 22 декабря). Американский тренер Джефф Мейвезер поделился своими мыслями относительно второй встречи Усик – Фьюри.

Известный тренер спрогнозировал, что могло стать причиной поражения "Цыганского короля" в реванше. Джефф Мейвезер рассказал, что победить в реванше мог каждый из боксеров, ведь сам бой был очень близким, передает 24 Канал со ссылкой на The Mayweather Channel.

Стоит внимания Может делать, что захочет, – легендарный Льюис предположил окончание карьеры Усика

Почему Фьюри проиграл в реванше

Наставник заявил, что Усик делал много на протяжении всего боя, но не больше, чем Тайсон. Поэтому Мейвезер склоняется к мнению, что должен был победить Фьюри.

Также Мейвезер сравнил два боя между Усиком и Фьюри и даже назвал фактор, который стал фатальным для "Цыганского короля".

Я не думаю, что кто-то хочет видеть третий бой между ними. Первый бой для меня был очень хорошим. Второй бой был посредственным. Ни один из них не сделал слишком много. В основном, я думаю, оба парня дрались осторожно, и, наверное, именно поэтому Тайсону не отдали победу. Он дрался слишком осторожно,

– заявил Мейвезер.

Напомним. В первом бою Усик победил по раздельному решению судей. А вот уже в реванше все трое судей отдали единогласно победу Александру – трижды 116-112.

Отметим, что после реванша Усик – Фьюри на ринг вышел Даниэль Дюбуа. "Динамит" бросил вызов Александру, ведь хочет реванша за поражение в 2023-м году и боя за звание "абсолюта". Британец уже даже назвал место, где хотел бы провести поединок против непобедимого украинца.