Леннокс Льюис неожиданно заговорил о возможном окончании карьеры Александра Усика. По мнению легендарного в прошлом боксера, после двух побед над Тайсоном Фьюри непобедимый украинец может делать все, что только захочет, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing on TNT Sports.

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Льюис о планах Усика

Льюис в очередной раз отметил чемпионский статус украинца. Леннокс посетил реванш Усика против Тайсона.

Он может завершить карьеру, если захочет. Он может делать, что захочет, потому что он чемпион,

– заявил Льюис.

Также Леннокс предположил, состоится ли реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Не знаю, состоится ли реванш между Усиком и Дюбуа. Я не хочу говорить, что реванш будет, а так не произойдет,

– ответил бывший абсолютный чемпион.

Напомним, что после победы Усика в реванше над Фьюри на ринг поднялся Дюбуа. Даниэль бросил вызов украинцу, который его принял. Александр готов к бою против еще одного британца. Если этот поединок организуют, то Усик в седьмой раз выйдет в ринг против представителя Великобритании.

Если стороны договорятся, то у Усика будет отличный шанс вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира.