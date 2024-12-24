Леннокс Льюїс несподівано заговорив про можливе закінчення кар'єри Олександра Усика. На думку легендарного у минулому боксера, після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі непереможний українець може робити усе, що тільки захоче, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing on TNT Sports.

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Льюїс про плани Усика

Льюїс вкотре наголосив на чемпіонському статусі українця. Леннокс відвідав реванш Усика проти Тайсона.

Він може завершити кар'єру, якщо захоче. Він може робити, що захоче, бо він чемпіон,

– заявив Льюїс.

Також Леннокс припустив, чи відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Не знаю, чи відбудеться реванш між Усиком та Дюбуа. Я не хочу казати, що реванш буде, а так не станеться,

– відповів колишній абсолютний чемпіон.

Нагадаємо, що після перемоги Усика у реванші над Ф'юрі на ринг підійнявся Дюбуа. Даніель кинув виклик українцю, який його прийняв. Олександр готовий до бою проти ще одного британця. Якщо цей двобій організують, то Усик всьоме вийде у ринг проти представника Великої Британії.

Якщо сторони домовляться, то в Усика буде чудовий шанс повернути собі звання абсолютного чемпіона світу.