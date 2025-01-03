Фрэнк Уоррен, промоутер "Цыганского короля", никак не может смириться с поражением своего подопечного. Он считает, что результат боя несправедлив, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Уоррен не может успокоиться

Основатель Queensberry Promotions раскритиковал судей поединка. Ведь они насчитали победу Александру Усику во второй половине боя.

Фрэнк Уоррен заявил, что он разочарован результатом реванша Усик – Фьюри. Британский промоутер считает, что "Цыганский король" смог утереть нос всем критикам, но судьи решили иначе.

Это является абсолютной чушью. Я не смотрю на этот поединок через розовые очки. Поэтому говорю четко, что это не может быть, чтобы Тайсон не выиграл ни одного раунда во второй половине боя. Это нонсенс,

– сказал Уоррен.

Промоутер Тайсона Фьюри подчеркнул, если бы судьи были не предвзяты, то отдали бы два раунда британцу, тогда бы он победил. Если бы они отдали один, то была бы по крайней мере ничья.

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей со счетом – 116:112, 116:112, 116:112.