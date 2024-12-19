18 декабря "Цыганский король" принял участие в открытой тренировке в Эр-Рияде. После которого Тайсон Фьюри выдал очередное громкое заявление о ближайшей встрече с Александром Усиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Фьюри одержим идеей победы над Усиком

Британский боксер заверил, что звание "абсолюта", которое было на кону первой встречи, вообще его не интересует. Тайсон хочет исключительно взять реванш Усика, нанеся украинцу первое и крупное поражение в карьере. Также Фьюри рассказал, почему не смог победить Александра в мае этого года.

У меня никогда не было миссии стать абсолютным чемпионом мира. Моя главная миссия – это разбить Усику лицо в реванше. Ни одного шанса, что он меня побьет. Знаете, что тогда мне помешало? У меня было рассечение. Даже если он восстанет из ада, как феникс, я все равно его уничтожу,

– сказал Тайсон.

Напомним, что первый бой был перенесен с февраля на май 2024-го года из-за рассечения у Тайсона. Однако это дополнительное время не помогло Фьюри победить. 12-раундовая встреча закончилась победой Усика по раздельному решению судей.

Не исключено, что реванш не станет последним боем в истории противостояния Усика и Фьюри. Организаторы шоу в Саудовской Аравии мечтают о трилогии между этими боксерами. Но для этого Тайсону нужно взять реванш у украинского чемпиона.