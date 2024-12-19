18 грудня "Циганський король" взяв участь у відкритому тренуванні в Ер-Ріяді. Після якого Тайсон Ф'юрі видав чергову гучну заяву про найближчу зустріч із Олександром Усиком, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Ф'юрі одержимий ідеєю перемоги над Усиком

Британський боксер запевнив, що звання "абсолюта", яке було на кону першої зустрічі, взагалі його не цікавить. Тайсон хоче виключно взяти реванш Усика, завдавши українцю першої та великої поразки у кар'єрі. Також Ф'юрі розповів, чому не зміг перемогти Олександра у травні цього року.

У мене ніколи не було місії стати абсолютним чемпіоном світу. Моя головна місія – це розбити Усику обличчя у реванші. Жодного шансу, що він мене поб'є. Знаєте, що тоді мені завадило? У мене було розсічення. Навіть якщо він повстане з пекла, як фенікс, я все одно його знищу,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що перший бій був перенесений із лютого на травень 2024-го року через розсічення у Тайсона. Однак цей додатковий час не допоміг Ф'юрі перемогти. 12-раундова зустріч закінчилась перемогою Усика за роздільним рішенням суддів.

Не виключно, що реванш не стане останнім боєм в історії протистояння Усика та Ф'юрі. Організатори шоу у Саудівській Аравії мріють про трилогію між цими боксерами. Але для цього Тайсону потрібно взяти реванш в українського чемпіона.