Усик – Фьюри: кто рассудит адский реванш в Эр-Рияде

Уже 21 декабря Александр Усик во второй раз в 2024-м году подерется против Тайсона Фьюри. Стала известна судейская бригада, которая будет работать на реванше в Эр-Рияде.

В ринге работать рефери из Пуэрто-Рико Роберто Рамирес-младший. Для этого рефери реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет дебютным титульным поединком в хевивейте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Интересно Усик готов во второй раз победить болтливого Фьюри: чего ждать в реванше

Кто будет работать на бою Усик – Фьюри 2

Еще в 2014-м году Рамирес-младший судил бой между Деонтеем Уайлдером и Маликом Скоттом. Однако в том поединке у нынешнего рефери реванша Усик – Фьюри не было много работы. Встреча длилась всего один раунд. Уже в середине первого раунда Уайлдер нокаутировал американского соперника.

Если Усик и Фьюри проведут все установленные 12 раундов, то победителя реванша определят судейские записки Херардо Мартинеса из Пуэрто-Рико и двух американцев – Пэта Морли и Фернандо Барбоза.

Напомним! Первый бой между Усиком и Фьюри закончился победой Александра по раздельному решению судей.

Ранее была информация, что за реваншем Усик – Фьюри впервые в истории бокса будет следить судья с искусственным интеллектом, чтобы помочь судьям в спорных ситуациях во время боя.