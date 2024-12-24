Усика и Фьюри отстранили от бокса после интересного реванша: известна причина

В ночь на 22 декабря (в Украине) Александр Усик дал реванш Тайсону Фьюри в Эр-Рияде. Боксеры снова провели полный 12-раундовый поединок.

Победителя реванша определяли судьи, которые единогласно отдали победу Александру Усику – трижды 116-112. Украинец оформил вторую подряд победу за 2024-й год над Тайсоном Фьюри, который перед боем угрожал Усику нокаутом.

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Почему боксера отстранили от бокса

После огненного реванша Всемирный боксерский совет отстранил обоих боксеров от бокса. Срок – 36 дней. Это привычное решение после боксерских поединков, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья боксеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.

Сейчас оба бойца будут наслаждаться отдыхом в семейном кругу. Усик уже улетел из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда и возвращается в Украину.

Напомним, что 21 декабря в Эр-Рияде была не только победа Усика. После реванша с Фьюри на ринг поднялся Даниэль Дюбуа и бросил вызов непобедимому украинцу. Александр дал "добро" на реванш с "Динамитом".

Чемпион мира по версии IBF уже даже назвал место, где хотел бы провести реванш против Усика. Если стороны ударят по рукам, то поклонники бокса увидят бой за звание абсолютного чемпиона мира.