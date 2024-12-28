Экс-чемпион мира отреагировал на заявления Фьюри об ограблении в реванше с Усиком

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше года. Украинец оформил вторую победу подряд за 2024-й год над "Цыганским королем".

После реванша Тайсон Фьюри заявил, что судьи во второй раз забрали из-под его носа победу, на которую он заслужил. Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи отреагировал на подобные заявления британца, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Реакция Малиньяджи на заявления Фьюри

Пол Малиньяджи не согласился со словами "Цыганского короля" и назвал подсчеты судей правильными. Экс-чемпион мира уверен, что Тайсон сам не верит в свою победу, а просто так "играл" на публику.

Тайсон считает, что его ограбили? Лично я отдал Усику семь раундов в этом бою. Я считаю, что 116-112 является точным отражением того, что происходило на ринге, хотя и все раунды были близкими. На самом деле я думаю, что сам Фьюри не верит в свою победу, что сейчас, что в мае,

– заявил экс-чемпион мира.

Напомним, что в первом поединке Усик одержал победу по раздельному решению, а вот уже в реванше все трое судей единогласно отдали победу украинцу.

Усик победно закрыл для себя 2024-й год и уже даже получил вызов на новый. В следующем бою украинец может подраться с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа. Если этот бой организуют, то поклонники бокса увидят еще один поединок за "абсолют" с участием непобедимого Усика.