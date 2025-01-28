"Не давал делать": бывший чемпион мира назвал причину поражения Фьюри в бою с Усиком

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и доказал свое величие. "Цыганский король" не смог ничего поделать против украинского чемпиона.

Стив Каннингем высказался относительно реванша Усик – Фьюри. Бывший чемпион мира прокомментировал финальный результат поединка, в котором победил Александр, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Как Усик победил Фьюри

Стив Каннингем назвал ключевой момент, который сыграл важную роль в противостоянии Усик – Фьюри. Также американский экс-боксер рассказал, как Александр Усик смог одолеть Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира считает, что Усик хорошо подготовился и изучил сильные стороны "Цыганского короля", что сыграло в пользу украинца. Каннингем также выделил тактику Фьюри, которую британец не использовал.

Я был шокирован от того, что Тайсон не использовал в этом бою свою тактику наваливания на соперника, как это было, например со мной. Хотя с другой стороны Усик не давал ему это делать и старался держать дистанцию,

– отметил Каннингем.

Интересно, что Стив Каннигем встречался с Тайсоном Фьюри в далеком 2013 году. Тогда американец отправил "Цыганского короля" в нокдаун, но в седьмом раунде проиграл нокаутом.

Напомним, что Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику 21 декабря 2024 года единогласным решением судей. Впоследствии "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.