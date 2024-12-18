Приготовлю кролика, – Фьюри пообещал вырубить нокаутом Усика в реванше

Всего три дня осталось до реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. 17 декабря боксеры приняли участие в официальном Большом прибытии в Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Участие в мероприятии приняли не только Александр Усик и Тайсон Фьюри, но и боксеры, которые будут драться в андеркарде главного боя вечера бокса. Все бойцы дали короткие комментарии, в которых поделились своими ожиданиями перед поединками.

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Фьюри уверен в своей победе в реванше

Если Фьюри не заморочился над образом, а вышел в фирменном костюме, то Усик выбрал на мероприятие красивый фиолетовый костюм. Все были в восторге от стильного образа Александра.

Украинский чемпион заверил, что готов к реваншу. А вот "Цыганский король" не смог дать нормального комментария и сделал очередное громкое заявление о будущей победе над украинцем. Тайсон сделал обещание перед руководителем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Очень жду, чтобы устроить шоу, это самое большое событие в моей жизни. Я вырублю Усика в реванше, нокаутирую его. Сделаю то, что обещал Турки Аль-Шейху еще в мае, я приготовлю кролика. Мой любимый момент будет, когда после боя поднимут мою руку и скажут: "И новый чемпион...",

– сказал Фьюри.

В своем другом интервью Тайсон заверил, что этот реванш 21 декабря станет последним в карьере Усика, после которого об украинском боксере больше никто не услышит.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Фьюри закончился победой украинца по раздельному решению судей. Теперь Тайсон хочет реванша. На кону реванша не будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте, ведь Усик отказался от пояса IBF, которым теперь полноценно владеет Даниэль Дюбуа.

Не исключено, что в противостоянии Усик – Фьюри будет трилогия, которую так мечтают устроить шейхи. Но для этого нужно, чтобы 21 декабря торжествовал британец.