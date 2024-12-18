Участь у заході взяли не лише Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі, а й боксери, які будуть битись в андеркарді головного бою вечора боксу. Усі бійці дали короткі коментарі, у яких поділились своїми очікуваннями перед поєдинками.

Цікаво "Ти руйнуєш мої плани": у Саудівській Аравії хочуть перемоги Ф'юрі над Усиком заради трилогії

Ф'юрі впевнений у своїй перемозі в реванші

Якщо Ф'юрі не заморочився над образом, а вийшов у фірмовому костюмі, то Усик обрав на захід красивий фіолетовий костюм. Усі були в захваті від стильного образу Олександра.

Український чемпіон запевнив, що готовий до реваншу. А от "Циганський король" не зміг дати нормального коментаря та зробив чергову гучну заяву про майбутню перемогу над українцем. Тайсон зробив обіцянку перед керівником Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Дуже чекаю, щоб влаштувати шоу, це найбільше подія у моєму житті. Я вирубаю Усика у реванші, нокаутую його. Зроблю те, що обіцяв Туркі Аль-Шейху ще у травні, я приготую кролика. Мій улюблений момент буде, коли після бою піднімуть мою руку і скажуть: "І новий чемпіон…",

– сказав Ф'юрі.

У своєму іншому інтерв'ю Тайсон запевнив, що цей реванш 21 грудня стане останнім у кар'єрі Усика, після якого про українського боксера більше ніхто не почує.

Нагадаємо, що перший двобій між Усиком та Ф'юрі закінчився перемогою українця за роздільним рішенням суддів. Тепер Тайсон хоче реваншу. На кону реваншу не стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті, адже Усик відмовився від поясу IBF, яким тепер повноцінно володіє Даніель Дюбуа.

Не виключено, що у протистоянні Усик – Ф'юрі буде трилогія, яку так мріють влаштувати шейхи. Але для цього потрібно, аби 21 грудня тріумфував британець.