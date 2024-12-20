Владимир Кличко устроит чемпионскую поддержку Усику в реванше против Фьюри

Александр Усик 21 декабря встретится в реванше с Тайсоном Фьюри. В чаше "Kingdom Arena" украинского чемпиона будет поддерживать легендарный земляк Владимир Кличко.

48-летний бывший боксер уже прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Владимир Кличко посетил пресс-конференцию боксеров, которая состоялась 19 декабря, сообщает 24 Канал.

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Поддержка легенды бокса

После которой Кличко-младший успел перекинуться несколькими фразами с Александром Усиком и сделал селфи с чемпионом. Владимир стал одним из свидетелей рекордной дуэли взглядов по продолжительности. Усик и Тайсон Фьюри более 10 минут смотрели в глаза друг другу и не могли оторвать взгляд. Очную дуэль прервали только присутствующие, которые стояли рядом с бойцами.

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Напомним, что вокруг Владимира Кличко есть немало слухов о возможном возвращении украинца в ринг ради побития рекорда Джорджа Формана, который до сих пор является самым возрастным чемпионом мира.

Интересно, что Тайсон Фьюри готов дать реванш украинцу, если тот окончательно решит вернуться в ринг. Однако "Цыганский король" уверен, что не рекордом руководствуется Кличко-младший, а деньгами.