Фьюри анонсировал огненную трилогию с Усиком: боксер назвал дату боя
- Тайсон Фьюри анонсировал трилогию с Александром Усиком, сообщив о дате поединка.
- Фьюри возвращается на ринг после поражения от Усика в декабре 2024 года, где украинец победил единогласным решением судей.
Тайсон Фьюри долгое время хранил молчание относительно своего будущего. Более того, бывший чемпион мира уверял, что наслаждается отдыхом и не собирается возвращаться на ринг.
В то же время в последние месяцы "Цыганский король" публиковал видео с тренировки, чем подогревал интерес фанатов к своему камбэку. Однако все-таки британец анонсировал трилогию с Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Фьюри.
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Фьюри запланировал бой с Усиком
Тайсон Фьюри заскучал на пенсии и решил снова подраться с Александром Усиком. Ранее уже Турки Аль аш-Шейх, который организовал два поединка между украинцем и британцем, анонсировал возвращение "Цыганского короля".
Теперь Тайсон Фьюри в своих социальных сетях официально сообщил о возвращении в профессиональный ринг. "Цыганский король" назвал дату и место боя – 18 апреля 2026 года на "Уэмбли".
Напомним, что Тайсон Фьюри и Александр Усик дрались в последний раз в декабре 2024 года. В том поединке украинский чемпион одолел "Цыганского короля" единогласным решением судей.
Ранее сообщалось о том, что Тайсон Фьюри оценил силу ударов Александра Усика. Британец раскритиковал Короля хевивейта, которому дважды уступил.