Кроме того, Ингл высказался о предстоящем бою между Фьюри и Энтони Джошуа и оценил возобновление сотрудничества Джошуа с тренером Беном Дэвисоном. Свое мнение эксперт озвучил на ютуб-канале Boxing King Media.

Как Усик победил Фьюри

Он отметил, что Дэвисон может дать своему подопечному немало советов по поводу боя с Фьюри, однако решающим фактором останется способность самого боксера выполнить задуманное.

Конечно, победить Тайсона Фьюри возможно – Усик это доказал. Хотя Джошуа и был в лагере Усика, он не узнал какого-то особого секрета. На самом деле никакого секрета нет,

– сказал Ингл.

По словам тренера, главную роль в победе Усика сыграло именно его мастерство на ринге.

У Усика был план, общее видение, и именно от него зависело воплощение этого плана в жизнь. В ранних раундах – скажем, в четвертом или пятом – казалось, что он начинает выдыхаться, но потом нашел в себе второе дыхание, прибавил оборотов и измотал Тайсона,

– отметил он.

Британец подчеркнул, что успех украинского боксера нельзя объяснить исключительно работой тренерского штаба.

Я считаю, что успех в первую очередь был заслугой самого Усика. Возможно, Джошуа действительно извлек что-то из того опыта,

– добавил специалист.

Ингл также подчеркнул, что за десятилетие в боксе видел немало тренеров с разными подходами, поэтому не считает смену наставника гарантией успеха.

Напомним, в первом бою Усик победил Фьюри раздельным решением судей. В девятом раунде Тайсон побывал в нокдауне. В реванше украинец снова одолел британца, на этот раз единогласным решением судей.

Бой Фьюри – Джошуа запланирован на 11 декабря на стадионе "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс).