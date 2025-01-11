"Ноль шансов": известный эксперт назвал победителя вероятной трилогии Усик – Фьюри

Джонни Нельсон поделился мыслями относительно Александра Усика и Тайсона Фьюри. Бывший чемпион мира затронул тему возможной трилогии между украинским чемпионом и "Цыганским королем".

Британский эксперт назвал победителя вероятного третьего боя Усик – Фьюри. Экс-боксер подчеркнул последствия второго поединка между боксерами, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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У Фьюри нет шансов

Джонни Нельсон считает, что Александр Усик без проблем одолеет Тайсона Фьюри в возможном третьем поединке. Британец объяснил, что украинский чемпион оставил свой след в голове "Цыганского короля".

Усик после реванша оставил разрушительный след в подсознании Тайсона, это повлияет на его ментальную силу. Поэтому если что-то сказать о третьем бое между ними, то у Фьюри просто ноль шансов на победу,

– сказал Нельсон.

Напомним, что Александр Усик единогласным решением победил Тайсона Фьюри в адской битве в Эр-Рияде 21 декабря 2024 года. Хотя "Цыганский король" и его промоутер Фрэнк Уоррен считают иначе.

Также Александр Усик принял вызов от Даниэля Дюбуа. Поэтому вероятный третий бой с Фьюри должен подождать, а может даже не состояться.