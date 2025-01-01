Известный британский эксперт дал оценку реваншу Усик –Фьюри
В субботу, 21 декабря 2024 года, Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинский боксер защитил звание чемпиона мира в супертяжелом весе и сохранил за собой пояса WBO, WBC и WBA.
Гарет Дэвис поделился мнением относительно реванша между украинцем и британцем. Известный боксерский эксперт оценил выступление обоих спортсменов, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.
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Дэвис о реванше Усик – Фьюри
Британский эксперт отметил подготовку Александра Усика и Тайсона Фьюри, вспомнив первый бой. Гарет Дэвис подчеркнул, что боксеры значительно улучшили свой уровень.
Фьюри улучшился по сравнению с первым поединком, но проблема в том, что Усик также. Тайсон Фьюри прекрасно провел лагерь, прекрасно провел бой, его кондиции для боксера с таким весом идеальны. Усик был просто умнее,
– сказал Дэвис.
Напомним, что Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри благодаря единогласному решению судей с общим счетом 116:112.
Отметим, что ранее чемпион мира попросил прощения у украинца после его второй победы над "Цыганским королем"