"Впереди на один раунд": экс-чемпион мира считает, что Фьюри ограбили в реванше с Усиком

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в ожесточенном противостоянии в Эр-Рияде. Украинский боксер защитил чемпионские пояса и остался непобежденным в профессиональном ринге.

Бывший чемпион мира Келл Брук прокомментировал реванш Усик – Фьюри. Британец не согласен с результатом поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Бой должен был выиграть Фьюри

Келл Брук считает, что Тайсон Фьюри должен был победить Александра Усика с минимальным отрывом. Британский эксперт отметил, что бой был очень близким, а "Цыганский король" выступил лучше, чем в первом поединке.

Бывший чемпион мира не согласен с оценками судей. Брук подчеркнул, что он видел другой бой и то, что некоторые раунды можно было отдать обоим боксерам.

Тайсон даже был впереди на один раунд. Некоторые люди говорят, что он проиграл, но я увидел, что были раунды, которые можно отдать в обе стороны. Я насчитал, что после завершения боя Тайсон вел с разницей в один раунд,

– сказал Брук.

Напомним, что все трое судей отдали победу Александру Усику единогласным решением. Общий счет поединка – 116:112 в пользу украинского чемпиона.