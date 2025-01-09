Основатель Queensberry Promotions рассказал, почему отец Фьюри не был в углу ринга. Именно команда британца приняла такое решение, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Почему Джона Фьюри не было в углу Тайсона

Фрэнк Уоррен отметил, что решение приняла команда Тайсона Фьюри. Промоутер подчеркнул, что они сделали так, как считали нужным, назвав, это шагом вперед.

Уоррен рассказал, что для него в этом выборе не было никаких разногласий. Ведь Тайсон сообразительный парень и имеет хороший боксерский интеллект.

Всем нужно понимать, что это его отец. Он близок к своему отцу, а тот близок к Тайсону. Потому что есть, то есть. Во втором поединке команда была такой, какой она была,

– сказал Уоррен.

Напомним, что в ожесточенном противостоянии в Эр-Рияде Александр Усик во второй раз одолел Тайсона Фьюри. На этот раз все трое судей отдали победу украинскому чемпиону единогласным решением – 116:112.