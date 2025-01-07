Противостояние в Эр-Рияде посетил британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа. После завершения боя он вышел на ринг и бросил вызов Александру Усику.

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Почему Дюбуа вышел на ринг

В сети продолжается обсуждение выходки Даниэля Дюбуа после окончания реванша Усик – Фьюри. Британец объяснил свою выходку, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Дюбуа отметил, что он давно находится в боксе и понимает, что любое проявление публичности, это только к лучшему.

Понятно, что не будет все так, как хочется тебе. Ты или нравишься людям, или они ненавидят твои поступки. Но главное, чтобы тебя хотели видеть на ринге. Это все шумиха. Я выбираю свой путь и бросаю вызов Усику,

– сказал Дюбуа.

Британский супертяж подчеркнул, что он хочет стать абсолютным чемпионом мира и забрать все пояса. Однако перед возможным поединком с Усиком ему нужно победить Джозефа Паркера 2 февраля.

Напомним, что Александр Усик уже встречался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. Тогда в бою во Вроцлаве украинский чемпион победил британского боксера в девятом раунде техническим нокаутом.