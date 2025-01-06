Претендент на бой с Усиком Даниэль Дюбуа рассказал о чем думал во время просмотра поединка. Британец готов был драться с обоими боксерами, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Мысли Дюбуа во время реванша Усик – Фьюри

Британский боксер и чемпион IBF высказался о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Даниэль Дюбуа отметил, что поединок хороший поединок двух лучших боксеров.

Однако эго 27-летнего боксера не утихало. Он поделился мыслью, которая промелькнула в его голове во время боя украинского чемпиона с "Цыганским королем".

Когда я смотрел, я думал: "Я лучше". Я готов, если они сделают бой, и это будет огромный бой и против Фьюри, и против Усика. Я долго был претендентом, но сейчас я чемпион и я хочу двигаться как чемпион, и быть безжалостным,

– рассказал Дюбуа.

Напомним, что Даниэля Дюбуа бросил вызов Александру Усику после боя с Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион принял предложение британского супертяжа.

Отметим, что ранее Усик и Дюбуа уже встречались в бою. Тогда в 2023 году украинский чемпион одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде поединка во Вроцлаве.