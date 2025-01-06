Претендент на бій з Усиком Даніель Дюбуа розповів про що думав під час перегляду поєдинку. Британець готовий був битись з обома боксерами, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Думки Дюбуа під час реваншу Усик – Ф'юрі

Британський боксер та чемпіон IBF висловися про бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Даніель Дюбуа зазначив, що поєдинок гарний поєдинок двох найкращих боксерів.

Однак его 27-річного боксера не вщухало. Він поділився думкою, яка промайнула в його голові під час бою українського чемпіона з "Циганським королем".

Коли я дивився, я думав: "Я кращий". Я готовий, якщо вони зроблять бій, і це буде величезний бій і проти Ф'юрі, і проти Усика. Я довго був претендентом, але зараз я чемпіон і я хочу рухатись як чемпіон, і бути безжальним,

– розповів Дюбуа.

Нагадаємо, що Даніеля Дюбуа кинув виклик Олександру Усику після бою з Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон прийняв пропозицію британського супертяжа.

Зазначимо, що раніше Усик і Дюбуа вже зустрічались у бою. Тоді у 2023 році український чемпіон здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку у Вроцлаві.